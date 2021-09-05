Двукратного чемпиона мира и призера Олимпиад из России дисквалифицировали до 2035 года

Российский тяжелоатлет Хаджимурат Аккаев получил дополнительную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Аккаев был дисквалифицирован со 2 августа 2016 года до 1 августа 2024 года. Новое наказание продлится до 22 января 2035 года. Отмечается, что 36-летний спортсмен наказан за нарушение двух пунктов антидопингового регламента IWF, в которых говорится о запрете на участие в соревнованиях во время отбытия срока отстранения.

В 2017 году в результате повторного анализа допинг-образцов с Олимпиады-2012 в Лондоне в пробе Аккаева был обнаружен запрещенный препарат. В 2019 году Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) объявила, что получила уведомление от IWF о дисквалификации россиянина на восемь лет. А Международный олимпийский комитет (МОК) лишил спортсмена бронзовой медали Игр-2008 в Пекине (Китай) в категории до 94 килограммов после того, как его проба дала положительный результат.

Также он был серебряным призером Олимпиады-2004 в Афинах и двукратным чемпионом мира (2004, 2011).

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