"Чтобы получить допуск к Олимпиаде, мне не хватает одного старта". Чиншанло - о недавних рекордах Казахстана и выходе на пик

Зульфия Чиншанло на проходящем в эти дни чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике без особых проблем стала победительницей. Спортсменка уверенно реализовала имеющийся потенциал, "пройдясь" по рекордам страны. В интервью корреспонденту Vesti.kz она рассказала о подготовке к Олимпиаде в Токио, когда будет выходить на пик и сохранение формы в текущих условиях.

- Зульфия, насколько сложно дается период без практики на мировом помосте?

- Действительно, это не так уж и просто. Такие факторы, как волнение на настоящем соревновательном помосте, эйфория от поддержки зала, подготовка вне родных стен – все это мы упускаем. Как это скажется – узнаем уже скоро. Буквально через месяц в Ташкенте стартует чемпионат Азии, который мы так долго ждали. Готовимся к нему.

- Как в условиях пандемии удается держать уровень, сохранять форму?

- К счастью, тренировочный процесс сейчас стал прежним, мы занимаемся с командой, проводим УТС. Поэтому особых сложностей не возникает, разве что стандартные тренировочные нагрузки.

- Довольны ли сейчас своей формой?

- Свой уровень подготовки оцениваю на 80 процентов, все идет по плану.

- Когда будете выходить на пик?

- Пик формы должен быть к июлю, ближе к Олимпиаде.

- Уже начали активную подготовку к Играм?

- Да, конечно. Подготовка - это долговременный процесс, длится не один месяц. Поэтому подготовку мы начали заблаговременно. Сначала цель хорошо выступить на чемпионате Азии, взять недостающую лицензию, затем уже Олимпиада.

- Кого бы из соперников на чемпионате Казахстана выделили?

- Мой главный соперник - это я сама в психологическом плане и штанга – в физическом. Смогу преодолеть себя – одержу победу.

- Как оцениваете выступление?

- Основная цель чемпионата Казахстана была почувствовать помост в преддверии азиатского первенства. Поэтому мы с тренером приняли решение не выкладываться на все 100 процентов, третьи подходы оставили для чемпионата Азии, а здесь "прошлись" по рекордам Казахстана (улыбается).

- Теперь ближайшие планы - это...

- Сейчас для того, чтобы получить допуск к Олимпиаде, мне не хватает одного континентального старта. Поэтому ближайшая цель – достойно выступить в Ташкенте.

Отметим, что Чиншанло на чемпионате Казахстана завоевала золотую медаль в категории до 59 килограммов. В сумме она подняла 214 (92+122) килограммов. Отрыв от второго места составил 49 килограммов.

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