Битва за место в сборной Казахстана. На помост вернулась пятикратная чемпионка мира

На чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике в Талдыкоргане завершились женские соревнования. В заключительный день состоялось важное событие для нашей сборной - на помост вышла пятикратная чемпионка мира Надежда Ногай, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Талантливая спортсменка некоторое время находилась без большого спорта. И виной тому стала допинговая история. Случилась она в 2016-м. Ногай провалила тестирование. И оказалось, что виной тому стала якобы подмена проб.

Доказать свою невиновность не удалось. И штангистка была дисквалифицирована. В этом году срок завершился. Надежда приняла решение возобновить свою карьеру. Впрочем, это не является каким-то удивительным событием.

Все-таки она обладает большим потенциалом. За свою карьеру она пять раз становилась лучшей в мировом первенстве. Она дважды побеждала на ЧМ до 20 лет - в 2011 году и в 2015-м. Также Ногай трижды выигрывала турнир среди юношей (2011, 2012, 2013).

Если бы не нарушение антидопинговых правил, сейчас штангистка занимала бы ведущее место в казахстанской сборной. Пауза не могла пройти незаметно. Так что для возвращения своих позиций потребуется некоторый период.

Первый шаг уже сделан - Ногай попала в число призеров чемпионата Казахстана. Она стала второй в категории до 87 килограммов, показав вполне приличный результат. Да, пока не мировой. Но уже в следующем году можно ожидать от нее скачок в прогрессе.

Битва за место в основном составе началась.