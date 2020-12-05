Илья Ильин получил новую должность

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Четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин назначен на должность главного научного сотрудника Национального научно-практического центра физической культуры, сообщает Tengrinews.kz.
"У меня очередное новое назначение! Я назначен на должность главного научного сотрудника лаборатории научно-исследовательских работ в области физической культуры РГКП "Национальный научно-практический центр физической культуры" МОН", - написал спортсмен в своем Instagram.
В мае 2020 года сообщалось, что Илья Ильин завершил спортивную карьеру и был назначен директором ледового комплекса "Мұз айдыны" в Кызылорде.
В сентябре возглавил филиал Казахстанского cоюза cпортсменов по Кызылординской области.
31-летний Ильин становился победителем чемпионата мира в 2005, 2006, 2011 и 2014 годах. В 2016 году его лишили золотых медалей Олимпиады-2008 и Олимпийских игр-2012 после перепроверки допинг-проб и дисквалифицировали на два года.