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Тяжелоатлетка Чиншанло заявила о цели заставить звучать гимн Казахстана на Олимпиаде в Токио

Спортсменка победила на чемпионате Казахстана.

Тяжелоатлетка Чиншанло заявила о цели заставить звучать гимн Казахстана на Олимпиаде в Токио
Зульфия Чиншанло. Фото: Reuters
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика
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Представительница сборной Казахстана по тяжелой атлетике Зульфия Чиншанло объявила свою главную цель на новый сезон. По ее словам, озвученным корреспонденту Vesti.kz, в ее планах - звучание гимна на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, Чиншанло стала победительницей недавнего чемпионата Казахстана. Она выиграла в категории до 59 килограммов.


- Результатом я осталась довольна. После такого перерыва мы вновь начали выступать, пусть и дистанционно. Это не может не радовать. Сам формат соревнований меня не смущает. Ведь главное  - это соревновательная практика, когда ты должна выйти и показать лучшее, что способна, подвести промежуточный итог, так скажем, тренировкам. А все остальное - второстепенно.

- Расскажите про тренировки, как они проходили в нынешней реальности?

- Тренировки проходили также насыщенно, как и всегда. Отличие - карантинный закрытый режим. Но вы знаете, и в других условиях после тренировки никуда не хочется идти, на это просто нет сил (смеется).

- Какие планы теперь?

- У меня есть цель - звучание нашего гимна на Олимпийских играх в Токио. Каждый день, шаг за шагом, я иду в этом направлении. Вы спрашиваете, как повлиял карантин? Да никак! Я точно также тренировалась, только не с командой, а самостоятельно. В планах участие в чемпионате Азии в следующем году, а дальше - Олимпиада. Надеюсь в мире все наладится, границы откроют и главное спортивное событие состоится.

Добавим, что Игры в Токио должны были пройти в этом году. Однако из-за пандемии они были перенесены на 2021-й. 

 

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Метки:
Тяжелая атлетика Чиншанло Зульфия

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