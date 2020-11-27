На ЧРК по тяжелой атлетике определились победители в двух весовых категориях

Завершился шестой соревновательный день чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба ФТА. Он проходит в дистанционном формате.
Категория до 89 килограммов, мужчины:
Категория до 96 килограммов, мужчины:
I место Адилетулы Нургиса, Алматы - 372 килограмма (167+205)
II место Мейрам Султан, Алматы - 315 килограммов (140+175)
III место Калдыбек Нурдаулет, Кызылординская обл. - 295 килограммов (135+160)
Сегодня, 27 ноября, в заключительный день соревнований выступят сразу три категории: мужчины до 102 килограммов, до 109 килограммов и свыше 109 килограмма. Старт - в 12:00 по времени Нур-Султара. Прямая трансляция на YouTube канале Федерации - WF RK.
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