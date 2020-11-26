Определился лидер в общекомандном зачете у женщин на чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике

На чемпионате Казахстана по тяжелой атлетики завершился пятый соревновательный день в отдельных упражнениях среди мужчин и женщин в дистанционном формате, сообщает пресс-служба ФТА РК.
Категория до 81 килограммы, мужчины:
Нурлыбек Саменов (Шымкент) - 326 килограммов (150+176);
Кирилл Староверкин (Карагандинская область) - 318 (150+168);
Еламан Сейтказы (Алматы) - 314 (138+176).
Категория до 87 килограмм, женщины:
Раушан Мешитханова (Алматы) - 220 (105+115);
Мира Ахметова (Акмолинская область) - 182 (81+101);
Гульдана Елубай (Алматинская область) - 181 (81+100);
Категория свыше 81 килограмма женщины:
Айзада Муптильда (Алматы) - 250 (109+141);
Любовь Ковальчук (Карагандинская область) - 247 (107+140);
Айсамал Сансызбаева (Кызылординская область) - 243 (106+137).
В общекомандном зачете у женщин места распределились следующим образом. Оидером стала Алматинская область (446 очков). На втором месте расположилась Кызылординская область (228 очков), "бронза" досталась ВКО (214 очков).
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