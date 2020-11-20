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Штангисты в Zoom. На чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике сформируют боевой состав на следующий сезон

Республиканский онлайн-турнир стартует завтра, 21 ноября.

Штангисты в Zoom. На чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике сформируют боевой состав на следующий сезон
Фото: WFRK©
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика
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Завтра, 21 ноября, состоится первый соревновательный день в рамках чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике. Главными его особенностями будут онлайн-формат и участие всех лидеров. Никто не освобожден - будет формироваться конкурентоспособная сборная на следующий год.

В интервью корреспонденту Vesti.kz главный тренер Бахыт Ахметов также рассказал о готовности регионов биться за награды в Zoom.


- Расскажите, какие цели стоят перед предстоящим чемпионатом Казахстана с учетом всех реалий?

- Основные цели ЧРК - сформировать сильную конкурентоспособную команду на следующий год. Как вы наверняка знаете, состав нашей команды существенно изменился, омолодился. Но, несмотря на возраст, это уже достаточно опытные ребята, победители и призеры международных стартов, рекордсмены. Сейчас для меня важно посмотреть на ребят в деле, но из-за карантина этот процесс затянулся.

К полноценным учебно-тренировочным сборам мы приступили лишь с сентября. Все ребята стараются показать свой лучший результат, ведь в НСК (национальная сборная команда) попадут лишь сильнейшие.

- Все лидеры без исключения будут принимать участие в турнире?

- Да, формат онлайн никак не сказывается на количестве участников. К тому же, мы уже не первый раз выступаем удаленно. К примеру, в августе наши спортсмены принимали участие в Кубке Независимости Узбекистана, неделю назад закончился чемпионат РК среди молодежи, сейчас завершился юношеский Кубок мира. 

- Какие особенности, на ваш взгляд, у такого формата?

- Как тренер, я считаю, выступающим спортсменам не хватает боевого настроя, ведь они не видят своих соперников воочию. На помост спортсмен должен выходить заряженный, на эмоциональном пределе. А когда соревнования проходят в привычном для тебя зале, среди знакомых тебе людей, то очень сложно воссоздать необходимую соревновательную атмосферу. Нам, тренерам, приходится импровизировать, подбадривать их.

Конечно, и спортсмены и тренеры хотят выступать по-настоящему, на соревновательном помосте, со зрителями и болельщиками, но реалии таковы, что это единственное верное решение в текущей эпидемиологической ситуации в стране и мире. На первом месте для нас здоровье наших атлетов, как в регионах, так и в сборной, поэтому формат удаленного участия - это единственный вариант, когда  спортсмены могут получить соревновательный опыт.

- Все ли регионы готовы так выступать?

- Да, этот формат хоть и требует определенную подготовку, но она является посильной практически для всех. Турнир проходит в Zoom (платформа для проведения онлайн-событий): для этого нужен компьютер, камера и экран, куда будут выводиться результаты. Подобный формат проведения турнира был предложен Федерацией на основе уже имеющейся международной практики. С тренерами такой подход неоднократно обсуждался, в частности Федерация проводила  информационно- разъяснительную работу, поэтому на прошедшем  молодежном чемпионате Казахстана, можно сказать, новый формат был успешно обкатан.

Добавим, что начнется республиканский турнир с соревнований в категориях до 55 килограммов у мужчин и до 45, 49 килограммов у женщин. Завершится ЧРК 27 ноября.

 

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Метки:
Тяжелая атлетика Казахстан

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