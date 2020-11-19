"Вовремя взяли курс на омоложение состава". Казахстанский тренер - об успехе на Кубке мира по тяжелой атлетике

Завершился юношеский Кубок мира по тяжелой атлетике, организованный в online-формате Федерацией тяжелой атлетики Перу. Сборная Казахстана
показала отличный результат, заняв второе место в общекомандном зачете среди юношей и пятое среди девушек. В активе команды три "золота" и две "бронзы", сообщает пресс-служба
wfrk.kz.
Вот как подытожил выступление команды старший тренер Центра олимпийской подготовки по тяжелой атлетике Дмитрий Чурсин
: "Ребята молодцы, показали хорошую подготовку, достойно выступили и заслуженно получили свои награды. Я доволен результатом. Дальше - больше. Эти соревнования показали, что у нас растет отличная смена нынешнему поколению спортсменов. Отдельно хочу отметить большую заслугу федерации и главного тренера НСК Бахыта Ахметова, которые вовремя взяли курс на омоложение состава. Результат мы видим уже сегодня. Я рад, что молодым ребятам дали возможность проявить себя, пригласив их в состав сборной, где они работают с лучшими тренерами и просто в идеальных условиях".
В первом в истории всемирном юношеском online-турнире приняли участие 399 спортсменов из 61 страны. Казахстан на этом соревновании представили семь атлетов, среди которых наряду с опытными ребятами были и дебютанты.
Примечательно, что все атлеты, несмотря на разницу во времени (в нашей стране это была глубокая ночь), попали в пятерку лучших в мире! А победительница в категории свыше 81 килограмма Айсамал Сансызбаева признана лучшим атлетом Кубка среди девушек.
Результаты команды:
- Аблай Ауелханов, категория до 55 килограммов - "золото";
- Бекболат Рахат, категория до 102 - "золото";
- Сансызбаева Айсамал, категория свыше 81 - "золото";
- Ыбрай Гульнур, категория до 64 - "бронза";
- Туяков Жанали, категория свыше 102 - "бронза";
- Азамат Толеген, категория до 61 - четвертое место;
- Абдыкалык Мейрамбек, категория до 73 - пятое место.
Фото: wfrk.kz©
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