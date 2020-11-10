Сборная Казахстана по тяжелой атлетике примет участие в Кубке мира среди юношей

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Армрестлинг Бодибилдинг Пауэрлифтинг Легкая атлетика Тяжелая атлетика
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике примет участие в Кубке мира среди юношей

Соревнования впервые пройдут в онлайн-формате.

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике примет участие в Кубке мира среди юношей
Фото: ФТА©
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика
0

Сборная Казахстана примет участие в Кубке мира среди юношей U-17 по тяжелой атлетике, который впервые в истории пройдет в онлайн-формате, сообщает пресс-служба ФТА. 

Соревнования стартуют завтра, 11 ноября, они организованы Федерацией тяжелой атлетики Перу. В турнире примут участие 399 спортсменов из 61 страны.

Казахстан представят семь тяжелоатлетов, пять из которых находятся в распоряжении сборной в спортивном центре "АлмаТау" (Туркестанский регион), а двое будут выступать в костанайской Академии силовых видов спорта.

Расписание турнира (по времени Нур-Султана):

11-12 ноября, среда
22:00 - Девушки до 40 килограммов (А)
00:30 - Парни до 49 килограммов (А)
02: 00 - Девушки до 45 килограммов (А)
03:30 - Парни до 55 килограммов (А): Ауелханов Аблай

12-13 ноября, четверг
00:30 - Парни до 61 килограмма (А): Толеген Азамат
02:00 - Девушки до 49 килограммов (А)

13-14 ноября, пятница
02:00 - Парни до 67 килограммов (А)
03:30 - Девушки до 55 килограммов (А)

14-15 ноября, суббота
02:00 - Девушки до 59 килограммов (А)
03:30 - Парни до 73 килограммов (А): Абдыкалык Мейрамбек

15-16 ноября, воскресенье
00:30 - Парни до 81 килограмма (А)
02:00 - Девушки до 64 килограммов (А): Ыбрай Гульнур

16-17 ноября, понедельник
00:30 - Девушки до 71 килограмма (А)
02:00 - Парни до 89 килограммов (А)

17-18 ноября, вторник
22:00 - Парни до 96 килограммов (А)
00:30 - Девушки до 76 килограммов (А)
02:00 - Парни до 102 килограммов (А): Бекболат Рахат

18-19 ноября, среда
22:00 - Девушки до 81 килограмма (А)
00:30 - Парни свыше 102 килограммов (А): Туяков Жанали
02:00 - Девушки свыше 81 килограмма (А): Сансызбаева Айсамал

"От нас выступят семеро ребят, все они являются очень титулованными спортсменами - чемпионы мира, чемпионы Азии, призеры. Конечно, в связи с пандемией и вынужденным длительным перерывом в тренировочном процессе с командой форма не такая, какой могла бы быть. Но ничего, у ребят боевой настрой, поэтому, думаю, они достойно представят нашу страну.

Пять спортсменов будут выступать в "АлмаТау", где они занимаются в составе национальной сборной. Еще двое тренируются в Костанае в составе команды Центра олимпийской подготовки. Соревнования пройдут в программе Zoom.

Из-за разницы во времени с Перу наши атлеты будут выступать ночью, поэтому сейчас этих ребят мы тренируем в ночное время, а точнее во время их предстоящего выступления, чтобы организм привык к этому часовому поясу.

В целом я рад, что нашли альтернативу реальным "живым" соревнованиям, которые сейчас недоступны. Конечно, накал борьбы будет не тот, не так ярко и красочно для болельщиков, но мы, тренеры, постараемся настроить атлетов, чтобы они показали свой лучший результат", - прокомментировал старший тренер Центра олимпийской подготовки по тяжелой атлетике Дмитрий Чурсин.

Прямая трансляция Кубка мира будет проходить на официальном YouTube-канале IWF и/или на странице IWF. в Facebook

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Тяжелая атлетика

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
16:00
Атлетика

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике примет участие в Кубке мира среди юношей
4 ноября
15:26
Происшествия

Скончался тренер-консультант сборной РК по тяжелой атлетике Энвер Туркелери
23 октября
17:33
Другие

"Я горжусь своим флагом!". Звезды казахстанского спорта выступили против Бората
20 октября
11:37
Атлетика

Федерация тяжелой атлетики Казахстана продолжает реализацию программы регионального развития
15 октября
19:39
Атлетика

Тяжелую атлетику могут исключить из Олимпийских игр. МОК сделал заявление
8 октября
11:20
Атлетика

"Первый рубеж и оптимальная форма". Тренер сборной Казахстана - о чемпионате страны, сборах и составе
6 октября
20:07
Другие

Илья Ильин награжден медалью "Народная благодарность"
10 сентября
08:58
Атлетика

Илья Ильин получил новую должность
9 сентября
14:18
Атлетика

Тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике рассказал об отборе на Олимпиаду, омоложении состава и сборах после пандемии
2 сентября
20:16
Атлетика

Тотальное омоложение состава. В сборной Казахстана по тяжелой атлетике будут изменения?
1 сентября
21:21
Атлетика

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике приступила к сборам и объявила состав
31 августа
12:39
Атлетика

"Выступили без подготовки". Главный тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике прокомментировал "серебро" Чиншанло
25 августа
15:33
Атлетика

Чиншанло и еще один казахстанский тяжелоатлет примут участие в Кубке независимости Узбекистана
16 августа
18:13
Атлетика

Выигравшая пять раз ЧМ тяжелоатлетка из Казахстана дисквалифицирована за допинг
16 августа
15:19
Атлетика

Чемпион Казахстана по тяжелой атлетике вытащил шестерых человек из пожара
6 августа
13:24
Атлетика

Федерация тяжелой атлетики оказала материальную помощь представителям сборной и выдала лекарства
3 августа
16:22
Атлетика

Российскую тяжелоатлетку заподозрили в применении допинга и отстранили
7 июля
21:35
Атлетика

Илья Ильин попал в больницу
26 июня
17:02
Другие

Илья Ильин озвучил результат теста на коронавирус и высказался о заболевших
25 июня
19:50
Атлетика

Илья Ильин рассказал о своих отношениях с Нурсултаном Назарбаевым
18 июня
18:26
Другие

Олимпийский чемпион Баландин и Ильин обратились к Назарбаеву
16 июня
17:47
Атлетика

Поставили точку. Казахстанские тяжелоатлеты объяснили свои позиции в скандальной "зарплатной" истории
11 июня
15:17
Атлетика

Скандал в тяжелой атлетике: как начисляется зарплата олимпийцам и кто их спонсирует
10 июня
22:54
Атлетика

Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпиады
9 июня
19:34
Атлетика

Генсекретарь НОК Казахстана прокомментировал заявление тяжелоатлетов о невыплате зарплат
9 июня
16:29
Атлетика

"Завтра нас забудут". Рахимов и другие тяжелоатлеты отреагировали на ответ Федерации по поводу зарплат
9 июня
11:17
Атлетика

В Федерации тяжелой атлетики объяснили заявление лидеров сборной Казахстана о невыплате зарплат
5 июня
16:02
Атлетика

Илья Ильин получил еще одну должность
27 мая
18:20
Атлетика

"Карантин сказывается и влияет". Новый тренер сборной - о форме казахстанских штангистов и лидерах отбора на Олимпиаду
27 мая
09:49
Атлетика

Знаменосец Олимпиады-2008 стал главным тренером сборной Казахстана по тяжелой атлетике
21 декабря 2018
15:51
Атлетика

Документальный фильм про Анатолия Храпатого
27 ноября 2015
09:19
Атлетика

Фоторепортаж: Утешов, Кыдырбаев и Жапаркул завоевали медали ЧМ
25 ноября 2015
13:45
Атлетика

"Золотое" выступление казахстанца Рахимова на ЧМ по тяжелой атлетике в фотографиях
26 мая 2015
23:45
Атлетика

Фото с турнира по тяжелой атлетике имени Храпатого
26 февраля 2015
19:47
Атлетика

Илья Ильин в программе "Моя история"
18 ноября 2014
12:31
Атлетика

Эмоции чемпионата мира по тяжелой атлетике
15 ноября 2014
23:26
Атлетика

Фото с победного выступления Ильи Ильина на ЧМ в Алматы
22 июля 2014
10:57
Атлетика

Илья Ильин о своем выступлении на турнире имени Анатолия Храпатова
26 июня 2014
00:52
Атлетика

Ильин "отжигает" на тренировках
22 марта 2014
16:00
Атлетика

Тренировка Ильи Ильина
11 ноября 2013
15:30
Атлетика

Тренируйся как Илья Ильин
5 мая 2013
11:51
Атлетика

Тяжелая атлетика - сними ограничения!
19 марта 2013
15:28
Атлетика

В гостях у Ильи Ильина. Часть 2
19 марта 2013
15:26
Атлетика

В гостях у Ильи Ильина. Часть 1
27 ноября 2012
15:11
Атлетика

Победа Ильина в Лондоне. Взгляд с трибун.
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика