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Российскую тяжелоатлетку заподозрили в применении допинга и отстранили

Свои главные победы в карьере она одержала в разных весовых категориях.

Российскую тяжелоатлетку заподозрили в применении допинга и отстранили
Татьяна Алеева. Фото:ako.ru©
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика
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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила от соревнований россиянку Татьяну Алееву по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации. 

В пробе 29-летней Алеевой обнаружены следы метаболита дегидрохлорметилтестостерона.

"Если будет установлено, что спортсменка не совершала нарушение антидопинговых правил, соответствующее решение также будет опубликовано", - говорится в заявлении IWF. 

29-летняя Алеева дважды становилась серебряной призеркой чемпионата Европы. В 2017 году она выиграла медаль в весе до 63 килограммов, а в 2019-м - в категории до 59 килограммов.

 

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Метки:
Допинг Россия Тяжелая атлетика

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