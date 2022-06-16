15-летняя штангистка из Казахстана выиграла медаль на чемпионате мира

Казахстанская штангистка Надежда Ли стала серебряным призером на юношеском чемпионате мира, который проходит в Мексике, сообщает корреспондент Vesti.kz.

15-летняя казахстанка, выступавшая в категории до 64 килограммов, завершила турнир с результатом 190 (85+105) килограммов и заняла второе место.

Турнир выиграла Ингрид Ванеса Сегуро Груесо из Колумбии (94+117), а третьей стала еще одна спортсменка из Южной Америки - Кейли Каролина Сильва Фернандез из Венесуэлы (84+103).

Отметим, что Сильва Фернандез "толкнула" в последней попытке 107 килограммов и обошла казахстанку, но после пересмотра от жюри подход ей не засчитали.

Добавим, что ранее золотые медали выиграли Ерасыл Саулебеков (67), Едиге Емберды (73) и Денис Полубояринов (81), а Ерасыл Омаров (55) и Александра Беленко (40) стали бронзовыми медалистами турнира. ЮЧМ продлится до 18 июня.

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