Сборная Казахстана по греко-римской борьбе назвала состав на чемпионат мира

Тренерский штаб команды Казахстана по греко-римской борьбе озвучил имена спортсменов, которые представят страну на чемпионате мира, сообщает Olympic.kz.

Мировое первенство пройдет в Осло (Норвегия) со 2 по 10 октября.

Состав сборной Казахстана:

До 55 килограммов: Хорлан Жаканша;

До 60 килограммов: Айдос Султангали;

До 63 килограммов: Султан Асетулы;

До 67 килограммов: Алмат Кебиспаев;

До 72 килограммов: Кахарман Кисметов;

До 77 килограммов: Тамерлан Шадукаев;

До 82 килограммов: Максат Ережепов;

До 87 килограммов: Нурсултан Турсынов;

До 97 килограммов: Ерулан Искаков;

До 130 килограммов: Алимхан Сыздыков.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!