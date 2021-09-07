Сборная Казахстана по греко-римской борьбе назвала состав на чемпионат мира

Тренерский штаб команды Казахстана по греко-римской борьбе озвучил имена спортсменов, которые представят страну на чемпионате мира, сообщает Olympic.kz.
Мировое первенство пройдет в Осло (Норвегия) со 2 по 10 октября.
Состав сборной Казахстана:
До 55 килограммов: Хорлан Жаканша;
До 60 килограммов: Айдос Султангали;
До 63 килограммов: Султан Асетулы;
До 67 килограммов: Алмат Кебиспаев;
До 72 килограммов: Кахарман Кисметов;
До 77 килограммов: Тамерлан Шадукаев;
До 82 килограммов: Максат Ережепов;
До 87 килограммов: Нурсултан Турсынов;
До 97 килограммов: Ерулан Искаков;
До 130 килограммов: Алимхан Сыздыков.
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