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Джентльменским поступком отметился казахстанец на чемпионате страны по греко-римской борьбе

Он стал чемпионом.

Джентльменским поступком отметился казахстанец на чемпионате страны по греко-римской борьбе
Айдос Султангали. Фото: olympic.kz©
Новости спорта Борьба Греко-римская борьба
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Красивый жест был зафиксирован на чемпионате Казахстана по греко-римской борьбе в Алматы, сообщает корреспонденn Vesti.kz.

Айдос Султангали (Кызылординская область) на руках вынес за ковер получившего травму Ернара Фидахметова (Восточно-Казахстанская область). 

В финале весовой категории до 60 килограммов победил Султангали - 3:1. Бронзовыми призерами в этом весе стали Мейрамбек Айнагулов (Актобе) и Дастан Зарлыхов (Акмолинская область).

 

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Метки:
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