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Легендарный спортсмен, творец истории. Главные победы Жаксылыка Ушкемпирова

На него равняются многие борцы.

Легендарный спортсмен, творец истории. Главные победы Жаксылыка Ушкемпирова
Фото: Юрий Сомов©
Новости спорта Борьба Греко-римская борьба
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Накануне, 2 августа, в возрасте 69 лет ушел из жизни прославленный казахстанский спортсмен Жаксылык Ушкемпиров. Свою яркую карьеру он построил на многочисленных случаях проявления воли, а также продолжительной борьбе с преградами. 

Vesti.kz вспоминают основные события из спортивной жизни олимпийского чемпиона.


Победитель многочисленных соревнований родился 6 мая 1951 года в селе Чапаев, которое расположено в Жамбылской области. В греко-римскую борьбу, к слову, он пришел не в раннем детстве, а изначально стал заниматься вольной. 

Этому способствовал случай, который приключился с ним во время обучения в зооинституте в Семипалатинске. Он никак не мог получить зачет по лыжному спорту.  

"Ничего не получалось... Кошмар! Я в одну сторону, лыжи - в другую... Зачета нет, к сессии не допускают, ужас!.. Исключат из института, что отцу скажу?! Вы знаете, иногда и хорошим людям везет. Редко, правда, но все же случается. Мне повезло, что за институтскую секцию по вольной борьбе отвечал тот преподаватель, который и лыжи вел. Прихожу к нему в зал. Он говорит: "Выиграешь вот у этого парня - поставлю зачет". Я вольной не знал. Откуда?! В школе, как все мальчишки, по казахша-курес немного боролся. Но зачет же нужен?



Как прыгну на того парня, как схвачу его, закружились мы, и он меня бросил на бок, вот-вот на лопатки перевернет. Что получается: на лыжах дохлый, в борьбе дохлый. Исключат! Как рванусь - он и упал на спину. Поставили мне зачет и сказали, чтоб я на тренировки ходил, а то вычеркнут. Стал я вольником..." - рассказывал в свое время Ушкемпиров Яну Дымову.

Постепенно он стал превращаться в полноценного спортсмена, хоть и шутил, будто в борьбе прятался от лыж. Напротив, он стал жить спортом, проявляя заинтересованность, а после огромную отдачу. Покидал зал последним, набирая форму.

Через два года он стал чемпионом КазССР. Однако на первенство СССР его не стали включать в состав. Подобная несправедливость сказалась на Ушкемпирове. Спортсмен затаил обиду, ушел из вольной борьбы, связав себя в 1970 году с греко-римской.

Как отмечают эксперты в борьбе, именно с этого периода и началось "долгое терпение" Жаксылыка. И во многом это связано с неудачами во время определения состава сборной СССР на различные мировые турниры. В 1973 году Ушкемпиров стал призером чемпионата страны, однако на Европу, на матчевые встречи его не брали.



Семь долгих лет ему приходилось бороться с этими барьерами, глушить обиду, радоваться за успехи товарищей, бороться с отрицательным эффектом. Ровно столько времени потребовалось, чтобы выступить на международном уровне. 

Не поехал Ушкемпиров на Олимпийские игры в Монреаль. Тогда отправили защищать честь огромной страны Алексея Шумакова. Борец справился с задачей, выиграв золотую медаль. Это тенью нависало над карьерой Жаксылыка, который терял с каждым годом.

Справедливость слишком часто была не на его стороне. Хотя сам он всегда следовал ее принципам. Даже как-то перед международным турниром в сборной у него спрашивали, кого взять в его весе. И Жаксылык ответил, что "Казарашвили, он на подъеме".

"Он никогда неправды не скажет... Человек он прямой, искренний, с очень обостренным чувством справедливости", - говорил о нем главный тренер сборной СССР Геннадий Сапунов.



На момент его триумфальной Олимпиады ему было уже 29 лет. И да. Он мог и вовсе не выступить в Москве. Скорее всего, для него бы это стало большой трагедией. Ведь на отборе он выиграл у всех, кто планировался в качестве претендента на место в сборной.

Однако после долгих споров назвали Темо Казарашвили. Был грандиозный спор, в который был вовлечен наш знаменитый Вадим Псарев. Через некоторое время и отстаивания кандидатуры Жаксылыка на разных уровнях ему доверили представить СССР на Играх.

Столько переживаний, столько лет терпения, обидных итогов совещаний по составлению сборной, столько преград позади. И вот, главный рубеж карьеры. Как говорил сам спортсмен, это был его единственный шанс победить на Олимпиаде.

Время шло, терялись некоторые кондиции. И действительно московская Олимпиада либо увековечила его имя в истории, либо он остался бы рядовым борцом.

Огромная воля, характер и сила помогли ему полностью реализовать эту возможность. Жаксылык Ушкемпиров стал чемпионом Олимпийских игр, выиграв в первом же круге у главного фаворита, непобежденного Константина Александру из Румынии.



Так и завершил он карьеру на мажорной ноте: в 1980 году Олимпиада, 1980 год - олимпийский чемпион, в 1981 стал чемпионом мира и победителем Мемориала Ивана Поддубного, в 1982 году выиграл на международном турнире в Будапеште. 

"Ну какая у меня была техника? Никакой! Собью в партер "бычком", у Валеры Резанцева "одолжил", и накатываю. Разве это техника? Мое оружие - темп. Дышал неплохо, уставали ребята... Нет, выносливость - это не только много кроссов. Тут еще терпеть нужно. Если терпеливый - значит, выносливый",- озвучивал в свое время Ушкемпиров.

После того, как чемпион завершил свою карьеру, он занялся общественной деятельностью, работал предпринимателем. И, конечно, не переставал болеть за казахстанских борцов, настраивал, помогал развиваться, был наглядным примером. Он навсегда сохранил в себе большого человека

Безусловно, он оставил огромное наследие после себя. Именно он, а также Шамиль Сериков, Вадим Псарев зародили большие традиции в этом виде спорта. 

И в мировую летопись греко-римской борьбы имя Ушкемпирова вписано золотыми буквами.

Фото: личный архив семей Жаксылыка Ушкемпирова и Шамиля Серикова, Владимир Родионов©

 

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Метки:
Утраты борьба Казахстан Олимпиада

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