Лидер "Астаны" упал на этапе "Джиро д’Италия"

Лидер "Астаны" Марк Кавендиш упал на шестом этапе супермногодневки "Джиро д’Италия", сообщает пресс-служба команды.

Британец пострадал от сильного порыва ветра.

"Сильный порыв ветра на спуске ударил в велосипед Марка Кавендиша, в результате чего гонщик упал. Команда делала все возможное, чтобы догнать пелотон, но не получилось. Тем не менее, Марк завершил этап и, по информации на данный момент, обошлось без серьезных травм", - говорится в заявлении "Астаны".

Отметим, что казахстанская команда на этом Гранд-туре нацелена на победы на отдельных этапах.

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