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"Я этого не ожидал". Экс-футболист сборной Казахстана разочарован решением клуба

"Я этого не ожидал". Экс-футболист сборной Казахстана разочарован решением клуба
Константин Энгель. Фото: noz.de©
Новости спорта Футбол Германия
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Казахстанский футболист Константин Энгель не останется в немецком клубе "Оснабрюк". Об этом сообщает Noz.de.

Отмечается, что игрок разочарован решением клуба не продлевать с ним контракт (он истекает 30 июня), так как в разговоре с тренером Даниэлем Шернингом не было ощущения, что он не хочет видеть его в команде.

"Я этого не ожидал", - признался Энгель.

32-летний защитник провел 11 игр за сборную Казахстана в период 2012-2015 годов. В 2016-м он подписал контракт с "Астаной", за которую не сыграл ни одного матча. В начале 2017-го перешел в "Оснабрюк", который по итогам минувшего сезона вылетел в третью лигу.

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Метки:
Германия Казахстанцы за границей

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