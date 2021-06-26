"Я этого не ожидал". Экс-футболист сборной Казахстана разочарован решением клуба

Казахстанский футболист Константин Энгель не останется в немецком клубе "Оснабрюк". Об этом сообщает Noz.de.

Отмечается, что игрок разочарован решением клуба не продлевать с ним контракт (он истекает 30 июня), так как в разговоре с тренером Даниэлем Шернингом не было ощущения, что он не хочет видеть его в команде.

"Я этого не ожидал", - признался Энгель.

32-летний защитник провел 11 игр за сборную Казахстана в период 2012-2015 годов. В 2016-м он подписал контракт с "Астаной", за которую не сыграл ни одного матча. В начале 2017-го перешел в "Оснабрюк", который по итогам минувшего сезона вылетел в третью лигу.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!