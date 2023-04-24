В "Баварии" усомнились в компетентности спортивного директора

В "Баварии" появились сомнения в компетентности спортивного директора Хасана Салихамиджича после последних неудач команды, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Kicker Георга Хольцнера, внутри команды засомневались в Салихамиджиче и относительно того, достаточно ли он компетентен для "Баварии". Есть мнения, что клуб слишком велик для него.

Напомним, что мюнхенцы (после того, как Томас Тухель сменил Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера) вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив "Манчестер Сити" по сумме двух игр (0:3, 1:1). А в матче 29-го тура Бундеслиги проиграли "Майнцу" (1:3).

Следующую игру в чемпионате Германии "Бавария" проведет на своем поле с "Гертой" 30 апреля.

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