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Новости спорта Футбол Германия
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Тренер объяснил, почему "Бавария" всегда становится чемпионом Германии

Тренер объяснил, почему "Бавария" всегда становится чемпионом Германии
©ФК "Бавария" Мюнхен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг, ранее игравший за "Баварию", объяснил, почему мюнхенский клуб регулярно выигрывает чемпионат Германии.

Нидерландец верит, что это происходит из-за того, что для мюнхенцев нет ничего важнее команды.

"Почему мюнхенская "Бавария" всегда становится чемпионом? Потому что они верят в победу. Это Mannschaft, команда. Для них нет ничего важнее команды. Они стойкие, справляются с неудачами и борются до конца", - приводит слова тен Хага твиттер UtdPlug с ссылкой на журналиста Генри Винтера.

"Бавария" в этом сезоне выиграла чемпионат Германии в 11-й раз подряд. Мюнхенский клуб вырвал чемпионский титул на последних минутах заключительного тура Бундеслиги, обойдя дортмундскую "Боруссию" по дополнительным показателям.

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Метки:
Бавария Бундеслига Манчестер Юнайтед

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