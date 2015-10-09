Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Топ-клубы АПЛ и Испании могут выкупить форварда "Боруссии"

У нападающего дортмундской "Боруссии" Серу Гирасси есть пункт о выкупе за 50 млн евро, который вступит в силу летом 2026 года.

Однако этот пункт действует только в отношении мадридского "Реала", "Барселоны", "Манчестер Сити", "Ливерпуля", "Челси", "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".

По информации Sky Sport Germany, 29-летний футболист хочет выигрывать трофеи, поэтому примет решение, исходя из результатов "Боруссии", и рассмотрит возможность перехода только в топ-клуб. Ранее Гирасси уже отказался от зарплаты в 20 млн евро в год, которые ему предлагал "Аль-Хиляль".

 В нынешнем сезоне Гирасси принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

