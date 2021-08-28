Стоило уходить из "Кайрата"? Команда Шпилевского упала на дно второй Бундеслиги

Немецкий клуб "Эрцгебирге", ради которого из "Кайрата" в разгар сезона ушел белорусский тренер Алексей Шпилевский, потерпел крупное поражение в матче второй Бундеслиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда на выезде играла с "Хольштайном" и пропустила от него три безответных мяча.

После пяти туров чемпионата подопечные Шпилевского располагаются на дне турнирной таблицы, занимая последнее 18-е место. На счету команды три ничьих, два поражения и пока ни одной победы.

Напомним, что Шпилевский покинул "Кайрат" в июне. До этого он с ноября 2018 года находился у руля алматинского клуба, который впервые за 16 лет привел к чемпионству КПЛ.

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