Швайнштайгер обвинил Гвардиолу в проблемах сборной Германии

Бывшая звезда сборной Германии по футболу Бастиан Швайнштайгер высказал свое мнение о спаде в игре национальной команды. Как передает talkSPORT, он обвинил в этом испанского специалиста Хосепа Гвардиолу, который ранее тренировал немецкую "Баварию".

"Когда Гвардиола присоединился к мюнхенской "Баварии", все считали, что мы должны играть в футбол с короткими передачами и все такое. Мы теряли наши ценности. Я думаю, что большинство других стран смотрели на Германию как на бойца, что мы можем бежать до конца. За последние семь-восемь лет мы забыли о наших сильных сторонах. Мы были больше сосредоточены на том, чтобы красиво пасовать, и это одна из причин спада", - сказал Швайнштайгер.

Напомним, что сборная Германии провалила чемпионат мира-2022 в Катаре, не сумев выйти из группы.

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