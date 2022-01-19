Сенсационным результатом завершился матч в Кубке Германии

Дортмундская "Боруссия" сенсационно вылетела из Кубка Германии на стадии 1/8 финала, уступив "Санкт-Паули" из второй Бундеслиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Миллернтор" (Гамбург) и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

У победителей отличился Этьенн Аменьидо (4-я минута), также автогол в пассиве Акселя Витселя (40-я). У гостей один мяч отыграл Эрлинг Холанд (58-я, с пенальти).

Отметим, что в чемпионате "Боруссия" идет второй, набрав 40 очков, а "Санкт-Паули" с 37 баллами лидирует в своем дивизионе.