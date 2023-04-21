Поднял с колен клуб в Германии: легенда "Реала" становится популярным тренером

Немецкий "Байер" победил бельгийский "Юнион" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы и вышел в полуфинал турнира. Хаби Алонсо, принявший леверкузенскую команду по ходу сезона, уже добивается впечатляющих успехов. Кроме полуфинала ЛЕ, баск поднял клуб с 16-го места на шестое в Бундеслиге, передают Vesti.kz.

Ответный матч между "Байером" и "Юнионом" состоялся в Леверкузене и завершился со счетом 4:1. На голы Муссы Диаби, Митчела Баккера, Джереми Фримпонга и Адама Гложека гости смогли ответить только точным ударом Каспера Терхо.

Первая игра между командами, которая 13 апреля прошла в Брюсселе, завершилась вничью - 1:1. Таким образом, "Байер" по сумме двух встреч вышел в следующую стадию турнира.

Хаби Алонсо как тренер

Хаби начал тренерскую карьеру в 2018 году в мадридском "Реале", возглавив юношескую команду королевского клуба до 14 лет.

В 2019-м стал главным тренером резервной команды "Реал Сосьедад" и проработал в родном клубе до осени прошлого года.

5 октября 2022-го Хаби Алонсо начал полноценную тренерскую карьеру во взрослом футболе, приняв "Байер". До прихода испанца немецкий клуб находился в зоне вылета. Сейчас "фармацевты" идут на серии 12 матчей без поражений, занимают шестое место в турнирной таблице Бундеслиги и находятся в шести очках от зоны Лиги чемпионов.

Алонсо за свою богатую игровую карьеру поработал с такими тренерами, как Рафаэль Бенитес, Висенте Дель Боске, Луис Арагонес, Карло Анчелотти, Пеп Гвардиола и Жозе Моуриньо. Очевидно, один из умнейших полузащитников своего поколения впитал все самое лучшее от каждого из них.

Жозе Моуриньо, с которым Алонсо работал в мадридском "Реале", станет соперником баска в полуфинале Лиги Европы. Его "Байер" сыграет с "Ромой". Первый матч между командами намечен на 12 мая в Риме. Посмотрим, сможет ли учитель одолеть ученика.

©twitter.com/XabiAlonso

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"