Левандовски повторил "вечный" рекорд Герда Мюллера

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски отметился голом в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги с "Фрайбургом" (2:2).

Таким образом, польский форвард повторил "вечный" рекорд бывшего нападающего "Баварии" Герда Мюллера. Сейчас на счету Левандовски 40 голов в 28 матчах. Мюллер в сезоне-1971/72 тоже забил 40 голов, выступая за "Баварию".

Lewandowski celebrated matching Gerd Muller's record with a t-shirt tribute to the Bundesliga legend. CLASS 👏 pic.twitter.com/5QWGvCBZOI

После гола вся команда "Баварии", в том числе игроки стартового состава, выстроились в коридор, поздравляя поляка с этим достижением.

На то, чтобы побить рекорд Мюллера, у Левандовски есть еще один тур.

Bayern Munich's players and coaching staff paid tribute to Lewandowski after his record-matching goal.



Lewa's face when he realised 😅 pic.twitter.com/F6Heo5EXiO