Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани не намерен отпускать защитника Джонатана Та в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны "Барселоны", сообщают Vesti.kz со сылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

По информации источника, каталонский клуб рассматривает возможность приглашения 30-летнего футболиста, однако Компани не поддерживает его уход в январе и хочет сохранить игрока в команде.

🚨🔴⚪️ FC Bayern manager Vincent Kompany wants Jonathan Tah to stay in January amid links with Barcelona move. https://t.co/AhdUBUwUfS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2026

В нынешнем сезоне Та принял участие в 15 матчах во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Контракт немецкого защитника с мюнхенцами действует до лета 2029 года. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 28 миллионов евро.

Следует отметить, что "Барселона" проявляла интерес к Та ещё во время его пребывания в "Байере". Но в итоге "Бавария" перехватила его и подписала с ним контракт на правах свободного агента в 2025 году.

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