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Новости спорта Футбол Германия
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Клуб немецкой Бундеслиги сделает домашние матчи бесплатными. Как такое возможно?

Клуб немецкой Бундеслиги сделает домашние матчи бесплатными. Как такое возможно?
©ФК "Фортуна" Дюссельдорф

Настоящую революцию в немецком футболе, правда, в маркетинговом плане, решила устроить "Фортуна Дюссельдорф". Известный в прошлом на европейском уровне клуб, ныне выступающий во второй немецкой Бундеслиге, решил порадовать своих болельщиков и полностью отказаться от взымания платы за посещение домашних матчей команды. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Клуб уже представил проект "Фортуна для всех" (Fortuna For All), в котором изложены амбициозные планы по предоставлению бесплатного входа всем зрителям на стадион клуба "Меркур Шпиль-Арену", начиная от владельцев сезонных абонементов и членов фан-клубов до обычных посетителей и даже выездных болельщиков.

"Мы хотим дать понять, за что выступает "Фортуна Дюссельдорф", - сказал генеральный директор клуба Александр Йобст. - С "Фортуной для всех" мы делаем все по-другому и открываем новые горизонты".

Инициатива предусматривает постепенный отказ от платы за билеты, начиная с трехматчевого пилотного этапа в следующем сезоне и заканчивая расширением на все 17 домашних матча в будущем сезоне.

"Фортуна" намерена компенсировать потери от продажи билетов, которые в среднем составляют около 15 процентов от общего дохода клубов в Бундеслиге 2, за счет инвестиций в размере 45 миллионов евро в течение пяти лет от группы крупных местных компаний, включая страховую группу Provinzial, IT-гиганта Hewlett Packard и Targobank, а также благотворительную организацию Common Goal.

"Чтобы иметь возможность проводить все домашние матчи бесплатно, нам нужно больше долгосрочных партнеров, - признал Йобст. - Мы рады тем компаниям, которые уже присоединились к нам, и мы открыты для других, кто хочет присоединиться к нам на этом необычном пути".

"Решение "Фортуны" демонстрирует не только смелость, но и понимание того, как адаптироваться к современной игре, - заявил Томас Прейс, соучредитель Common Goal. - Будущая жизнеспособность и значимость клубов все больше определяется их социальной активностью, а также их спортивными успехами".

Помимо компенсации потерянных доходов от продажи билетов, деньги будут инвестированы в мужскую первую команду, а также женскую команду и молодежную академию (20 процентов), цифровую инфраструктуру на домашнем стадионе (20 процентов) и в развитие спорта и устойчивое развитие Дюссельдорфа (10 процентов).

Стадион "Фортуны" - "Меркур Шпиль-Арена" - вмещает 54 600 зрителей, хотя средняя посещаемость стадиона в Бундеслиге 2 в этом сезоне колеблется около отметки 30 000. К слову, этот стадион примет матчи чемпионата Европы по футболу-2024.

"Как главный город региона, мы, естественно, заинтересованы в сильной "Фортуне, - объяснил Штефан Келлер, мэр Дюссельдорфа. - Именно поэтому я поддерживаю новый проект "Фортуны", который призван открыть футбол для всех и укрепить его в городе и сердцах его жителей. Эта уникальная концепция показывает, на что способен Дюссельдорф".

Этот шаг был осторожно встречен группой болельщиков, при этом Томас Кессен, из общенационального союза болельщиков Unsere Kurve, сказал агентству спортивных новостей SID: "Мы давно придерживаемся мнения, что футбол должен быть для всех, и это имеет большое отношение к ценам на билеты. Поэтому, учитывая имеющуюся у нас информацию, мы приветствуем эту идею".

Председатель правления клуба Александр Йобст подтвердил, что инициатива "Фортуна для всех" не будет включать продажу акций "Фортуны Дюссельдорф" инвесторам, что часто является тревожным сигналом для многих немецких футбольных болельщиков, которые защищают свои клубы, контролируемые членами клуба. Тем не менее Кессен опасается того, какого рода влияния могут захотеть потенциальные новые спонсоры в обмен на свою поддержку.

"Мы вместе отправляемся в путешествие, в котором все еще может измениться, и это тоже хорошо, - заключил Йобст. - Клуб принадлежит всем, кто участвует и вносит свой вклад со страстью. Но у нас есть четкая цель, общая идея, сильные партнеры и невероятные болельщики".

Германию регулярно хвалят за то, что она ставит болельщиков на первое место, будь то предоставление возможности членам клуба высказывать свое мнение по ключевым вопросам клуба, запрет на поглощение больших денег внешними инвесторами благодаря правилу "50+1" или сохранение доступной стоимости посещения матчей.

Дюссельдорфская "Фортуна" является 14-м по величине футбольным клубом Германии, но последний раз играла в Бундеслиге в период с 2018 по 2020 год. В настоящее время они занимают шестое место в Бундеслиге 2, а после поражения от "Нюрнберга" на выходных надежды на повышение в классе угасли еще на один сезон.

Фото: ФК "Фортуна" Дюссельдорф

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Метки:
Бундеслига Футбол

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