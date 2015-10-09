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Кейн принял неожиданное решение по "Золотому мячу"

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Кейн принял неожиданное решение по "Золотому мячу" ©Depositphotos.com/[email protected]

Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн высказался о дальнейшей судьбе "Золотого мяча", который он завоевал в этом году, сообщают Vesti.kz.

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Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн высказался о дальнейшей судьбе "Золотого мяча", который он завоевал в этом году, сообщают Vesti.kz.

Английский форвард хотел бы, чтобы престижная награда заняла место в клубном музее немецкого гранда и стала доступна для просмотра болельщикам.

"Думаю, ему самое место в музее клуба. Кроме того, я хотел бы, чтобы его могли увидеть наши болельщики", - приводит слова Кейна аккаунт The Touchline.

Для 33-летнего нападающего эта награда стала первой в карьере. Второе место в голосовании занял форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, а тройку лучших замкнул вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.

В текущем сезоне Бундеслиги Кейн провел восемь матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

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Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 8 5 3 0 27-8 18
2 Боруссия-09 Д 8 5 3 0 14-6 18
3 Фрайбург 8 5 1 2 18-10 16
4 РБ Лейпциг 8 5 0 3 22-11 15
5 Вердер 8 4 3 1 17-14 15
6 Байер 8 4 1 3 18-16 13
7 Эльферсберг 8 4 1 3 16-16 13
8 Гамбург 9 4 0 5 10-20 12
9 Айнтрахт Фр 8 3 2 3 13-18 11
10 Майнц-05 8 3 1 4 17-17 10
11 Аугсбург 8 2 3 3 18-15 9
12 Штутгарт-1893 8 3 0 5 14-15 9
13 Хоффенхайм 8 3 0 5 14-16 9
14 Кельн 8 2 3 3 9-12 9
15 Падерборн-07 8 2 3 3 6-9 9
16 Унион 8 1 4 3 7-19 7
17 Шальке-04 8 1 3 4 4-9 6
18 Боруссия М 9 1 1 7 12-25 4

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Чемпионат Германии 2026/27   •   Германия, Зинсхайм   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 ноября 23:30   •   не начат
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