Мюнхенская "Бавария" может вновь обратиться к услугам нападающего Эрика Шупо-Мотинга, который сейчас выступает за "Нью-Йорк Ред Буллз", сообщают Vesti.kz со ссылкой на журналиста и инсайдера Флориана Плеттенберга.

37-летний форвард готов вернуться в немецкий клуб на правах свободного агента и подписать краткосрочное соглашение сроком на шесть месяцев. Предполагается, что камерунец будет выполнять роль запасного нападающего, подменяя Гарри Кейна до конца сезона.

По информации источника, Шупо-Мотинг находится в хорошей физической форме и способен сразу приступить к работе с командой. При этом руководство "Баварии" пока не определилось с окончательным решением и продолжает рассматривать другие варианты усиления атакующей линии.

Шупо-Мотинг уже знаком с мюнхенским клубом: он защищал цвета "Баварии" с октября 2020-го по май 2024 года. За свою карьеру нападающий также выступал за ПСЖ, "Сток Сити" и ряд немецких команд.

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