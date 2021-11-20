Футбольный тренер лишился работы из-за сертификата о вакцинации

Маркус Анфанг, который подозревается в использовании поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса, покинул пост главного тренера "Вердера", сообщается на сайте немецкого клуба.

Ранее стало известно, что прокуратура Бремена ведет расследование в отношении Анфанга из-за возможного использования поддельного сертификата о вакцинации. Сам тренер заявил, что дважды делал прививку в официальном центре вакцинации.

Вместе с Анфангом "Вердер" покинул его помощник Флориан Юнге. Анфанг возглавлял бременский клуб с лета 2021 года. Руководить "Вердером" в субботнем матче с "Шальке" будет другой помощник Анфанга - Даниель Зенкович.

"Вердер" после 13 матчей с 19 очками занимает восьмое место во второй немецкой бундеслиге.