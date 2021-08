Футболисты перекусили арбузом во время паузы в матче Бундеслиги

Футболисты немецкого "Аугсбурга" в матче первого тура Бундеслиги против "Хоффенхайма" (0:4) восполняли водный баланс организма с помощью арбуза, сообщает Tele-sport.ru.

Выбрать такой способ подкрепления посоветовали немецкие врачи, которые считают, что арбуз прекрасно влияет на организм в условиях жары.

Not Augsburg having a watermelon break during a 0-4 loss like it’s U8 pic.twitter.com/p6x88VTYt0