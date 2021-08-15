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Футболисты перекусили арбузом во время паузы в матче Бундеслиги

Футболисты перекусили арбузом во время паузы в матче Бундеслиги
Фото: ФК "Аугсбург"©
Новости спорта Футбол Германия

Футболисты немецкого "Аугсбурга" в матче первого тура Бундеслиги против "Хоффенхайма" (0:4) восполняли водный баланс организма с помощью арбуза, сообщает Tele-sport.ru.

Выбрать такой способ подкрепления посоветовали немецкие врачи, которые считают, что арбуз прекрасно влияет на организм в условиях жары.

Во втором туре чемпионата Германии, 21 августа, "Аугсбург" в гостях сыграет против "Айнтрахта".

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Метки:
Бундеслига Германия

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