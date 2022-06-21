"Боруссия" нашла замену Холанду за рекордную сумму

Дортмундская "Боруссия" работает над трансфером форварда "Аякса" Себастьяна Аллера.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, немецкий клуб уверен, что подпишет нападающего.

"Боруссия" сделала первое предложение по 27-летнему форварду в размере 35 миллионов евро с учетом бонусов, пишет Sky Sport Deutschland. Если "Аякс" согласится на эту сумму, то Аллер станет самой дорогой покупкой в истории "Боруссии".

Без учета бонусов "Боруссия" предложила 33 миллиона евро. "Аякс" эта сумма не устраивает, но переговоры идут. Клубы, скорее всего, смогут достичь компромисса.

Некоторое время назад "Боруссия" согласовала условия контракта с Аллером. С самого начала Себастьян был приоритетным вариантом для руководства клуба.

В минувшем сезоне форвард забил 34 гола и отдал 9 передач в 42 матчах за "Аякс" во всех турнирах.

Напомним, летом "Боруссия" продала в "Манчестер Сити" своего главного нападающего Эрлинга Холанда. В нынешнем сезоне норвежец забил 25 мячей и отдал семь передач в 26 матчах за "Боруссию" во всех турнирах.