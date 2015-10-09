"Бавария" ведет переговоры с игроком за 140 млн евро

Атакующий полузащитник "Байера" и сборной Германии Флориан Вирц является трансферной целью мюнхенской "Баварии".

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, было несколько встреч между мюнхенским клубом и семьей футболиста "Байера".

Отмечается, что Ули Хенесс и Карл-Хайнц Румменигге – движущая сила в этих переговорах, они также будут играть ключевую роль в возможных переговорах с "Байером".

Продление контракта между Виртцем и клубом из Леверкузена пока не согласовано. В "Байере" все еще уверены, что сохранят игрока как минимум до лета 2026 года (его контракт действует до 2027-го).

"Ман Сити" остается главным конкурентом "Баварии". Но семья Виртца склоняется к переходу в мюнхенский клуб, прежде чем однажды он уедет в другую страну.

Полузащитник играет в леверкузенском клубе с 2020 года. В текущем сезоне Флориан поучаствовал в 38 матчах "фармацевтов", записав на свой счет 15 забитых мячей и 12 голевых передач. Трансферная стоимость Виртца по данным Transfermarkt оценивается в 140 млн евро.