"Бавария" приняла шокирующее решение по легенде клуба

"Бавария" не продлит контракт с опытным нападающим Томасом Мюллером. Об этом сообщил журналист Bild Кристиан Фальк.

По данным источника, после двух этапов переговоров стало ясно, что игрок не получит предложение о новом контракте.

Контракт 35-летнего Мюллера действует до лета 2025 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 31 матче, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Несколько клубов из MLS заинтересованы в Мюллере, предлагая ему новый вызов в конце карьеры, так как в сентябре ему исполнится 36 лет, а контракт с "Баварией" действителен до лета 2025 года.