Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Германия
Сегодня 08:15
 

"Бавария" приняла шокирующее решение по легенде клуба

  Комментарии

Поделиться
"Бавария" приняла шокирующее решение по легенде клуба ©facebook.com/fcbayern.en

"Бавария" не продлит контракт с опытным нападающим Томасом Мюллером. Об этом сообщил журналист Bild Кристиан Фальк.

Поделиться

"Бавария" не продлит контракт с опытным нападающим Томасом Мюллером. Об этом сообщил журналист Bild Кристиан Фальк.

По данным источника, после двух этапов переговоров стало ясно, что игрок не получит предложение о новом контракте.

Контракт 35-летнего Мюллера действует до лета 2025 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 31 матче, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Несколько клубов из MLS заинтересованы в Мюллере, предлагая ему новый вызов в конце карьеры, так как в сентябре ему исполнится 36 лет, а контракт с "Баварией" действителен до лета 2025 года.

Чемпионат Германии 2024/25   •   Германия, Мюнхен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:30   •   закончен
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
3:2
Санкт-Паули
Санкт-Паули
(Гамбург)
Кто победит в основное время?
Бавария

90%

Ничья

10%

Санкт-Паули

0%

Проголосовало 20 человек
Бавария Футбол Германия

Реклама

Живи спортом!