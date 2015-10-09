"Бавария" потеряла игрока сборной Германии на долгий срок

Форвард "Баварии" Серж Гнабри получил серьёзное повреждение, сообщает официальная пресс-служба мюнхенского клуба.

По результатам медицинского обследования у 30-летнего нападающего диагностирован разрыв приводящей мышцы правого бедра. Подобные травмы требуют длительного восстановления, поэтому футболист выбыл из строя на продолжительный срок. Точные сроки возвращения Гнабри на поле пока не уточняются, однако ожидается, что он пропустит значительную часть концовки сезона, что может стать ощутимой потерей для команды в борьбе за трофеи.

В текущем сезоне Бундеслига Гнабри являлся важной частью атакующей линии "Баварии". На его счету 21 проведённый матч, в которых он отметился 8 забитыми мячами и 6 результативными передачами, регулярно внося вклад в результат команды.

