"Бавария" оштрафовала Мане на рекордную сумму за удар по лицу Сане

Стало известно, какое наказание применила "Бавария" к нападающему Садио Мане за конфликт с одноклубником Лероем Сане, сообщают Vesti.kz. Напомним, после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов от "Манчестер Сити" (0:3) Мане ударил Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.

По информации Bild, 31-летний сенегалец выплатит "Баварии" штраф в размере 350 тысяч евро, что является рекордом для мюнхенского клуба.

Ни один игрок "Баварии" ранее не выплачивал столь крупную сумму в клубную казну в виде штрафа. Для сравнения: Франк Рибери был оштрафован на 50 тысяч евро в 2012 году за стычку с Арьеном Роббеном.

При этом по контракту у "Баварии" была возможность наказать Мане в размере одной месячной зарплаты (два миллиона евро), но руководство решило не применять к футболисту максимальное наказание.

Помимо штрафа, Мане был отстранен на один матч.

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