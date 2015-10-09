Мюнхенская "Бавария" рассматривает возможность приобретения нападающего "Айнтрахта" Юнеса Эбнуталиба. Интерес к 23-летнему форварду возник на фоне серьёзной травмы Харри Кейна, передают Vesti.kz.

Как сообщает Bild, руководство мюнхенцев изначально не планировало совершать трансферы в зимнее окно. Однако длительное отсутствие английского нападающего заставило клуб пересмотреть свои планы.

По информации источника, кандидатура Эбнуталиба уже обсуждалась внутри "Баварии". При этом конкретных переговоров или официальных предложений пока не было. Мюнхенский клуб продолжает следить за развитием форварда, трансфер которого может обойтись в 35 миллионов евро.

Отмечается, что на нападающего также претендует и дортмундская "Боруссия".

В нынешнем сезоне Эбнуталиб провёл 12 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. В сентябре он впервые получил вызов в сборную Германии.

Контракт нападающего с "Айнтрахтом" рассчитан до 30 июня 2031 года, а трансферная стоимость игрока оценивается примерно в 18 миллионов евро.

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