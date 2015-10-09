Мюнхенская "Бавария" рассматривает возможность подписания бывшего нападающего "Галатасарая" Мауро Икарди в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

"Бавария" нашла бесплатного нападающего

По информации Bild, чемпион Германии обеспокоен тем, что нападающий команды Харри Кейн выбыл на длительный срок. Мюнхенцам нужен опытный форвард, способный заменить англичанина до его полного восстановления, а в дальнейшем использоваться в качестве варианта на замену. В этом плане Икарди считается подходящим кандидатом.

Руководство "Баварии" изучает вариант с приглашением 33-летнего аргентинца, который с лета 2026 года находится без клуба. Ранее форвард не смог договориться о новом контракте с "Галатасараем": футболист требовал многолетний контракт и зарплату, близкую к его прежнему окладу, превышавшему 10 миллионов евро.

Забивной форвард

В прошлом сезоне аргентинец провёл 31 матч в чемпионате Турции, забил 14 голов и отдал одну результативную передачу.

Также Икарди известен по выступлениям за "Сампдорию", миланский "Интер" и "Пари Сен-Жермен". Аргентинец дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии (22 гола в сезоне-2014/15 и 29 голов в сезоне-2017/18) и чемпионата Турции (25 голов в сезоне-2023/24). Икарди признавали футболистом года в Серии A в сезоне-2017/18 и в Турции (2023).

За сборную Аргентины нападающий провёл 8 матчей и забил 1 гол.

Кейн выбыл на три месяца

Напомним, Кейн получил травму голеностопа в матче с "Кёльном" (1:1) и перенёс операцию. Ожидается, что английский нападающий пропустит около трёх месяцев.

В этом сезоне Кейн сыграл в 16 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 10 голов и сделал 10 голевых передач.

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