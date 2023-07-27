"Бавария" начала искать замену Нойеру. В шорт-листе восемь вратарей

Стали известны имена голкиперов, которыми интересуется мюнхенская "Бавария" в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

По информации источника, в шорт-листе "Баварии" находятся Давид де Хеа, покинувший "Манчестер Юнайтед" этим летом на правах свободного агента, Яссин Боно ("Севилья"), Георгий Мамардашвили ("Валенсия"), Войцех Щенсны ("Ювентус"), Давид Райя ("Брентфорд"), Роберт Санчес ("Брайтон"), Доминик Котарски (ПАОК) и Камиль Грабара ("Копенгаген").

Ранее сообщалось, что основной вратарь "Баварии" Мануэль Нойер продолжает восстанавливаться после травмы, а Ян Зоммер близок к переходу в миланский "Интер". Также мюнхенцы отдали в аренду в "Штутгарт" Александра Нюбеля.

Известно, что Нойер точно не успеет восстановиться к первому матчу "Баварии" в Бундеслиге, который пройдет 18 августа.

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