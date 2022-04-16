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"Бавария" избавится от футболиста после сенсационного вылета из Лиги чемпионов

"Бавария" избавится от футболиста после сенсационного вылета из Лиги чемпионов
©Reuters
Новости спорта Футбол Германия

"Бавария" может продать полузащитника Марселя Забитцера в летнее трансферное окно, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Sport1.

По данным источника, в клубе не впечатлены игрой 28-летнего австрийца и согласны отпустить его в случае, если получат предложение как минимум в 15 миллионов евро в летнее трансферное окно.

Забитцер принял участие в 26 матчах "Баварии" в сезоне-2021/22, но нечасто попадал в стартовый состав. На счету футболиста один гол.

Австриец перешел в "Баварию" из "Лейпцига" в конце августа 2021 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Добавим, что "Бавария" досрочно завершила борьбу в Лиге чемпионов, уступив сенсационно "Вильярреалу". Известны все участники полуфинала главного клубного турнира в УЕФА.

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Метки:
Бавария Германия Футбольные трансферы

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