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"Бавария" готова подписать лидера "Милана"

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"Бавария" готова подписать лидера "Милана" ©facebook.com/ACMilan

Португальский вингер Рафаэл Леау намерен покинуть "Милан" в летнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

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Португальский вингер Рафаэл Леау намерен покинуть "Милан" в летнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Итальянский клуб уже получил информацию о намерении игрока сменить команду.

"Милан" оценивает своего лидера не менее чем в 70 миллионов евро и рассчитывает получить эту сумму в виде гарантированных выплат.

Интерес к футболисту проявляет мюнхенская "Бавария", однако пока все контакты ограничились переговорами по телефону — официального предложения немецкий клуб не делал. В "Баварии" рассматривают несколько кандидатов на позицию левого вингера.

В прошедшем сезоне Серии А Леау сыграл 34 матча, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

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