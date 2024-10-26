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Германия
Вчера 12:20
 

"Баварии" интересен лидер "Манчестер Юнайтед"

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"Баварии" интересен лидер "Манчестер Юнайтед" ©manutd.com

"Бавария" проявляет заинтересованность в 26-летнем крайнем нападающем "Манчестер Юнайтед" Маркусе Рашфорде.

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"Бавария" проявляет заинтересованность в 26-летнем крайнем нападающем "Манчестер Юнайтед" Маркусе Рашфорде.

По информации TEAMtalk. наряду с мюнхенским клубом интерес к английскому футболисту также проявляют ПСЖ и "Марсель".

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет  60 млн евро.

Манчестер Юнайтед Бавария Еврофутбол Трансфер

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