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Назван самый титулованный немецкий футболист в истории

Он воспитанник "Баварии".

Назван самый титулованный немецкий футболист в истории
Фото: ФК "Бавария"
Новости спорта Футбол Германия
0
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер стал самым титулованным немецким футболистом в истории.

В матче за Суперкубок Германии мюнхенский клуб обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:2.

Таким образом, Мюллер выиграл свой 27-й трофей в карьере. По этому показателю он обогнал бывшего одноклубника и партнера по сборной полузащитника Бастиана Швайнштайгера и стал самым титулованным немцем в истории.

Мюллер является воспитанником "Баварии" и выступает за клуб с 2008 года. С мюнхенцами 31-летний форвард девять раз становился чемпионом Германии, шесть раз завоевывал Кубок и шесть раз - Суперкубок страны, по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также один раз становился победителем клубного чемпионата мира. Помимо этого, Томас является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.

 

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Метки:
Бавария

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