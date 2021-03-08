Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Напряженная борьба на ЧМ в Алматы: Галышева из-за ошибки лишилась "золота", а Колмаков едва не вылетел, но взял медаль

А вот Рейхерд остался без награды.

Напряженная борьба на ЧМ в Алматы: Галышева из-за ошибки лишилась "золота", а Колмаков едва не вылетел, но взял медаль
Павел Колмаков. Фото: olympic.kz
Новости спорта Лыжный спорт Фристайл
0

В Алматы завершился первый день чемпионата мира по фристайлу, в рамках которого медали разыгрывали могулисты. Казахстан записал в свой актив две награды. Все подробности событий - в материале Vesti.kz.

Стоит сразу сказать, что склон на "Шымбулаке" покорился не всем. И речь не идет только о тех, кто вышел на мировой взрослый уровень буквально недавно. Не смогли справиться с особенностями трассы многие могулисты, входящие в элиту этого вида спорта.

Так, из борьбы в первом же раунде выбыли японец Икума Хоришима и австралиец Мэтт Грэм. Эти имена хорошо знакомы в мире могула. Грэм, например, был вторым на ЧМ в 2019 году. Икума же на мировом первенстве в 2017-м дважды поднимался на первую ступень пьедестала.

Интересно, что сначала они завалили основную попутку в квалификации, а затем не попали в число 18 лучших и после второй, дополнительной. Точно не их день.

Отсев, к слову, получился жестким и ярким. Падения случались чуть ли не через каждый заезд. Это добавляло зрелищности, драйва и тревоги за здоровье атлетов - иные сходы с трасс выглядели устрашающими.

Как бы то ни было, болельщики могли оценить динамику и жаркую борьбу на фоне не самого солнечного дня. Повезло, что легкий снежок и кратковременный туман не усложнили условия, не переросли в холодную стену, которая бы могла не только помешать спортсменам на трассе, но и поставила под вопрос проведение соревнований: их бы могли переносить до более-менее подходящих условий.

Возвращаясь к теме неудачных стартов. Казахстанец Павел Колмаков едва не остался за бортом вместе с Хоришимой и Грэмом. Он завалил первую попытку в квалификации. Однако сумел собраться, сделать выводы, а затем выдал один из лучших перфомансов в своей жизни и в итоге поднялся на третью ступень пьедестала.

Мог он зацепиться и за "золото". Все-таки кураж был пойман, каждая попытка с отличной суммой баллов. Но бороться с канадцем Микаэлем Кингсбери сложно. Действующий чемпион мира в финале выступил просто нереально, не оставив соперникам шансов. 

Колмаков же облегченно вздохнул, как только узнал свою оценку заезда. К этому моменту уже было понятно, что на пьедестале он будет. И вопрос был только лишь в том, какую именно медаль он возьмет. Это все было круто.

"Это было то, чего я хотел, для чего я тренировался. Не могу сейчас что-либо оценивать. Однако меня переполняет множество эмоций. При этом я не забываю о следующем дне. Важно постараться. Чемпионат мира еще не закончился",- прокомментировал Колмаков.

Жаль, что не смог отметиться наградой Дмитрий Рейхерд. Он, так же как и Павел, выступил в финале. Но набрать необходимого количества баллов не смог. Были в решающем заезде помарки, которые лишили его трофея. Этот факт вызвал негативные эмоции. Все-таки шел он стабильно.

Также были ошибки в исполнении прыжка и у Юлии Галышевой. Однако не такие значительные, хотя на первое место она могла сегодня рассчитывать. Галышева с первого места вышла в основной финал. И было видно, что она обрела стабильность в этом сезоне (очень вовремя), но в финале она стала лишь второй.

На прошлом чемпионате мира Юлия завоевала золотую медаль. Так что удерживает она планку, взятую довольно давно. Это позволяет рассчитывать на успех на предстоящей Олимпиаде в Пекине, которая пройдет в следующем году.

"Главное - это погода. Были опасения изначально, но все прошло хорошо. Я рассчитывала на попадание в число медалистов. И сегодня получилась напряженная борьба. Завтра она будет такой же, не уступит. Также я рада, что чемпионат проходит у нас, в Казахстане. Исторический момент. Рада своему результату", - озвучила Галышева.

В общем, пока две медали. Впереди соревнования по параллельному могулу, а также выступления акробатов. Будем ждать еще триумфов.

Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Алматы Галышева Юлия Фристайл Рейхерд Дмитрий

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
18:42
Зимние виды спорта

Напряженная борьба на ЧМ в Алматы: Галышева из-за ошибки лишилась "золота", а Колмаков едва не вылетел, но взял медаль
Вчера
18:02
Зимние виды спорта

"Я сама допустила ошибку". Юлия Галышева - о "серебре" на домашнем чемпионате мира
Вчера
16:22
Зимние виды спорта

Юлия Галышева взяла "серебро" на домашнем чемпионате мира. Еще одна медаль у мужчин
Вчера
16:00
Зимние виды спорта

Галышева и Рейхерд вышли в финал чемпионата мира в Алматы
5 марта
22:22
Зимние виды спорта

"Шымбулак" готов! 8 марта стартует первый в истории Казахстана чемпионат мира по фристайлу
6 февраля
09:21
Зимние виды спорта

Юлия Галышева остановилась в шаге от медалей на этапе Кубка мира в США
5 февраля
12:38
Зимние виды спорта

"Я очень рада занятому месту". Галышева показала пятый результат на этапе Кубка мира в США
20 января
10:54
Зимние виды спорта

"14 дней на карантине - для спортсменов это не вариант". Юлия Галышева - о подготовке к ЧМ по могулу
21 ноября
23:46
Зимние виды спорта

Казахстанец Дмитрий Рейхерд завоевал "бронзу" на международном турнире
3 ноября
18:29
Зимние виды спорта

Призерка Олимпиады из Казахстана приняла участие в необычной фотосессии
2 сентября 2020
16:53
Зимние виды спорта

Больше не надо ездить в Чехию. В Казахстане появился первый водный трамплин для подготовки могулистов
5 апреля 2020
20:15
Зимние виды спорта

Участница Олимпиады-2018 из Казахстана запустила челлендж благодарности из-за коронавируса
3 марта 2020
20:15
Зимние виды спорта

"Измотана, но довольна". Победительница алматинского этапа Кубка мира по могулу - о Казахстане и сложностях трассы
2 марта 2020
10:04
Зимние виды спорта

Падение Юлии Галышевой на этапе Кубка мира в Алматы попало на видео
1 марта 2020
16:45
Зимние виды спорта

"Самая сложная и быстрая трасса в сезоне". Казахстан остался без медалей на домашнем этапе Кубка мира по могулу
1 марта 2020
12:31
Зимние виды спорта

Юлия Галышева не выступит на этапе Кубка мира в Алматы
28 февраля 2020
15:13
Зимние виды спорта

Казахстанка Алдабергенова завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира в Алматы
22 февраля 2020
12:21
Зимние виды спорта

Казахстанец Дмитрий Рейхерд завоевал "серебро" на этапе Кубка мира в Японии
16 февраля 2020
11:19
Зимние виды спорта

Казахстанская фристайлистка завоевала "золото" Кубка Европы
7 февраля 2020
13:57
Зимние виды спорта

Были замечания к судьям - Круглыхина о выступлении Галышевой на этапе Кубка мира в США
7 февраля 2020
10:52
Зимние виды спорта

Галышева и Рейхерд остались без медалей на этапе Кубка мира в США
2 февраля 2020
08:56
Зимние виды спорта

"Погодные условия несколько сказались". Тренер - о медалях казахстанских могулистов на этапе Кубка мира
2 февраля 2020
07:58
Зимние виды спорта

Видео выступлений, или как могулисты Галышева и Рейхерд завоевали медали на этапе Кубка мира
2 февраля 2020
07:46
Зимние виды спорта

Галышева и Рейхерд завоевали медали на этапе Кубка мира по могулу
26 января 2020
21:52
Зимние виды спорта

Казахстан завоевал две медали на этапе Кубка Европы по могулу
26 января 2020
09:29
Зимние виды спорта

Юлия Галышева выиграла "серебро" в могуле на этапе Кубка мира
14 декабря 2019
14:32
Зимние виды спорта

Галышева завоевала "серебро" на втором этапе Кубка мира по могулу
7 декабря 2019
23:56
Зимние виды спорта

Лидер сборной Казахстана остановился в шаге от пьедестала первого этапа Кубка мира по могулу
30 ноября 2019
21:11
Около спорта

Сенсация ЧМ по боксу, Турсынбаева и другие. Стали известны победители национальной спортивной премии
30 сентября 2019
22:33
Зимние виды спорта

"Возможно, будет другая программа". Галышева - о подготовке к сезону, новых прыжках и Головкине
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика