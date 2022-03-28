Круглыхина прокомментировала триумфальное выступление 16-летней казахстанки на ЧМ по могулу

Главный тренер сборной Казахстана по фристайл-могулу Елена Круглыхина прокомментировала корреспонденту Vesti.kz выступление 16-летней Анастасии Городко на юниорском чемпионате мира в Италии. Она отметила, что результат предсказуемый.

Напомним, что сегодня, 28 марта, казахстанская спортсменка выиграла золото на турнире в борьбе с американками Элизабет Лемлей и Элли Макуга. Перед этим Городко завоевала две серебряные награды.

"Мы подтянули многое на сложной трассе, несмотря на палящее солнце, ледяную трассу, мы были готовы. Мы были на этой трассе 11-13 марта, как и американцы.

После Олимпийских игр нужна была перезагрузка не только спортсменам, но и тренерскому штабу, учитывая много факторов, в том числе и режим финансирования. Сложно, но возможно…. Физически мы готовим своих спортсменов на шестидневные соревнования", - прокомментировала Круглыхина.