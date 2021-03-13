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Казахстанская фристайлистка выиграла "бронзу" на этапе Кубка мира в Алматы

Первое место заняла представительница Канады.

Казахстанская фристайлистка выиграла "бронзу" на этапе Кубка мира в Алматы
Фото: olympic.kz©
Новости спорта Лыжный спорт Фристайл
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В Алматы завершились женские соревнования в рамках этапа Кубка мира по фристайл-акробатике. Казахстанка Жанбота Алдабергенова завоевала бронзовую награду, сообщает Olympic.kz.

Она набрала 84,99 балла.

На первом месте по итогам соревнований расположилась Марион Тено из Канады. "Серебро" турнира в свой актив записала Любовь Никитина из России. 

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Метки:
Алматы Фристайл Алдабергенова Жанбота

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