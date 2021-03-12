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Холодная трагедия и абсолютный успех. Как прошел чемпионат мира по фристайлу в Алматы

Борьба за медали шла четыре дня.

Холодная трагедия и абсолютный успех. Как прошел чемпионат мира по фристайлу в Алматы
Фото: Андрей Кулагин©
Новости спорта Лыжный спорт Фристайл
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В Алматы завершился четырехдневный чемпионат мира по фристайлу. Для кого-то он обернулся настоящей трагедией, для других же историческим успехом. Не всем покорился склон на "Шымбулаке". Даже сильнейшие остались позади пьедестала. Корреспондент Vesti.kz подготовил обзор мирового первенства.

Мировое первенство разделилось на две части. Одну из них составила динамика и драма в могуле, вторую - невероятные прыжки с огромным риском при выполнении в акробатике. Объединяли их эмоции с постоянным уровнем зашкаливания и конкурентная борьба за медали.

Могулистам было о чем "поговорить" с немой, холодной, опасной трассой. Только вот общий язык не всем удалось найти. Было трудно смотреть на то, как лидеры последних лет не могли показать весь свой потенциал в попытках совладать с характером склона, остаться на нем, финишировать, с расстройством смотреть на выставленные баллы.

Настоящая трагедия. Мэтт Грэм (Австралия), Икума Хоришима (Япония), Джакара Энтони (Австралия), Джелин Кауф (США), Жюстин Дюфур-Лапуан (Канада) и другие так и не смогли полноценно вступить в борьбу за награды. Хотя все они изначально входили в лист фаворитов и претендентов на медаль (часть реабилитировалась только в параллельном могуле).

Зато героями выступили спортсмены сборной Казахстана. В первый день таковым стал Павел Колмаков. Серьезно. Юлия Галышева ассоциируется с успехом в этом виде спорта. На протяжении длительного периода времени она удерживает высокую планку. И ее отсутствие на подиуме стало бы провалом.

А вот Колмаков удивил. Он и вовсе мог вылететь из турнира во время квалификации. Павел завалил первую попытку, но сумел собраться и выдать "жару" в следующей. Затем его уже было не остановить. Его сказка завершилась третьим местом. Абсолютный успех, если брать в расчет все условия и преграды.

Жаль, не смог себя проявить Дмитрий Рейхерд. Спортсмен явно не может реализовать весь свой план. Причем "стена" появляется во время решающих заездов. На некоторых стартах (в том числе и на ЧМ), доходя до финальных раундов, Рейхерду не удается раскрыться в полной мере, завоевать медаль.

Что касается лидера, то невозможно пока представить, как именно можно остановить канадца Микаэля Кингсбери. Он выполнил свою программу просто идеально (выиграв при этом и в параллельном могуле).

Индивидуальный могул, мужчины:
1. Микаэль Кингсбери (Канада);
2. Бенжамин Каве (Франция);
3. Павел Колмаков (Казахстан)...
...5. Дмитрий Рейхерд (Казахстан);
...38. Антон Бондарев (Казахстан);
...39. Сергей Романов (Казахстан).

Параллельный могул, мужчины:
1. Микаэль Кингсбери (Канада);
2. Мэтт Грэм (Австралия);
3. Икума Хоришима (Япония)...
...5. Дмитрий Рейхерд (Казахстан);
...14. Павел Колмаков (Казахстан);
...34. Антон Бондарев (Казахстан);
...39. Сергей Романов (Казахстан).

Как мы говорили выше, медаль Юлии Галышевой не выглядит чем-то необычным. На прошлом чемпионате мира она и вовсе стала победительницей. Однако стоит отметить ее стабильность. Есть огромные шансы на то, что она пополнит свою коллекцию олимпийских наград. Пока же она вторая на ЧМ. 

Тем временем зажглась новая звезда в этом виде спорта. 15-летняя казахстанка Анастасия Городко неожиданно попала в число призеров мирового первенства. Сделала она это в параллельном могуле, разобравшись с более опытными и именитыми соперницами. Ее "бронза" - огромный порыв и большие надежды.

Также можно отметить россиянок. Они показали отличную борьбу, а золотая медаль в параллельном могуле стала первой в истории России в этой дисциплине.

Индивидуальный могул, женщины:
1. Перри Лаффон (Франция);
2. Юлия Галышева (Казахстан);
3. Анастасия Смирнова (Россия)...
...13. Анастасия Городко (Казахстан);
...22. Аяулым Амренова (Казахстан);
...26. Олеся Граур (Казахстан).

Параллельный могул, женщины:
1. Анастасия Смирнова (Россия);
2. Виктория Лазаренко (Россия);
3. Анастасия Городко (Казахстан)...
...15. Юлия Галышева (Казахстан);
...22. Аяулым Амренова (Казахстан);
...23. Олеся Граур (Казахстан).

В акробатике добиться медальных успехов нашим спортсменам не удалось. В женских соревнованиях Жанбота Алдабергенова была близка к выходу в финал. Ей не хватило буквально немного. В любом случае эмоциональный заряд и импульс они передали. Смотреть на прыжки в этом виде спорта приходится затаив дыхание.

Лидерами же выступили россияне. В частности, вклад в успех внес Максим Буров. На данный момент он является главным фристайл-акробатом в мире.

 

Фристайл-акробатика, мужчины:
1. Максим Буров (Россия);
2. Кристофер Лиллис (США);
3. Павел Кротов (Россия)...
...19. Шерзод Хаширбаев (Казахстан);
...25. Нурлан Батырбаев (Казахстан);
...27. Роман Иванов (Казахстан).

Фристайл-акробатика, женщины:
1. Лаура Пил (Австралия);
2. Эшли Колдуэл (США);
3. Любовь Никитина (Россия)...
...8. Жанбота Алдабергенова (Казахстан);
...9. Акмаржан Калмурзаева (Казахстан);
...14. Маржан Акжигит (Казахстан).

Фристайл-акробатика, командные соревнования:
1. Россия;
2. Швейцария;
3. США...
...7. Казахстан.

Помимо соревнований у чемпионата мира была и другая миссия. В рамках мирового первенства стартовал благотворительный проект для детей из социально уязвимых слоев населения. В ходе первого мероприятия для юных гостей был организован мастер-класс от высококвалифицированных инструкторов "Шымбулака". Специалисты провели бесплатные открытые тренировки с детьми. В благотворительном проекте приняли участие более 30 детей. 

Далее пройдут еще ряд подобных событий для людей различных возрастов. Цель всех этих мероприятий - приобщить детей и взрослых к лыжным видам спорта, а также привлечь внимание общественности к развитию адаптивной физической культуры среди детей с особыми потребностями.

Добавим, что на этом фристайл-битвы не завершились. Впереди этап Кубка мира, который пройдет с 13 по 14 марта.

Фото: Сали Сабиров©, Андрей Кулагин©

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Метки:
Алматы Галышева Юлия Фристайл Рейхерд Дмитрий Алдабергенова Жанбота

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