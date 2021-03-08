Галышева и Рейхерд вышли в финал чемпионата мира в Алматы

Бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Галышева вышла в финал чемпионата мира по фристайлу-могулу, проходящего в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Галышева пробилась в финальную шестерку с первого места с результатом 82,54. А вот Анастасия Городко (Казахстан) завершила свое выступление, став 13-й.
У мужчин в финал пробились Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд, занявшие второе и четвертое места соответственно.
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