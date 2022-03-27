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16-летняя казахстанка завоевала вторую медаль на чемпионате мира по фристайл-могулу

16-летняя казахстанка завоевала вторую медаль на чемпионате мира по фристайл-могулу
©olympic.kz
Новости спорта Лыжный спорт Фристайл

Казахстанка Анастасия Городко завоевала вторую медаль на юниорском чемпионате мира по фристайл-могуле, который проходит в Италии. Об этом сообщает Olympic.kz.

На этот раз 16-летняя спортсменка выиграла серебро в параллельном могуле среди смешанных команд в паре с Федором Бугаковым.

Первое и третье место в этом виде соревнований заняли представители США.

Ранее на юниорском чемпионате мира 16-летняя Городко стала второй в индивидуальных соревнованиях.

28 марта казахстанка выступит в личных соревнованиях в параллельном могуле.

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Метки:
Фристайл

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