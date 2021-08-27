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Определился состав сборной Казахстана по вольной борьбе на ЧМ в Норвегии

Определился состав сборной Казахстана по вольной борьбе на ЧМ в Норвегии
©olympic.kz
Новости спорта Борьба Вольная борьба

Главный тренер национальной команды Казахстана по вольной борьбе Асет Серикбаев назвал тех, кто примет участие в чемпионате мира, сообщает Olympic.kz.

Чемпионат мира по видам борьбы в 2021 году пройдет с 2 по 10 октября в Осло (Норвегия). 

"Сейчас мы тренируемся в Алматинской области. Организовали прикидку, по итогам которой и определили состав спортсменов, которые отправятся на ЧМ. Призер Олимпиады Нурислам Санаев находится в отпуске. Даулету Ниязбекову сделали операцию. Через два месяца его снова осмотрят. Предстоит реабилитация.

Все борцы, кроме этих спортсменов, уже начали подготовку к чемпионату мира", - сказал Серикбаев.

Состав команды:

До 57 килограммов: Мейрамбек Картбай

До 61 килограмма: Адлан Аскаров

До 65 килограммов: Адиль Оспанов

До 70 килограммов: Сырбаз Талгат

До 74 килограммов: Нуркожа Кайпанов 

До 79 килограммов: Болат Сакаев

До 86 килограммов: Азамат Даулетбеков

До 92 килограммов: Адилет Дауланбаев

До 97 килограммов: Алишер Ергали

До 125 килограммов: Олег Болтин

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Метки:
вольная борьба Норвегия

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