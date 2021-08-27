Определился состав сборной Казахстана по вольной борьбе на ЧМ в Норвегии

Главный тренер национальной команды Казахстана по вольной борьбе Асет Серикбаев назвал тех, кто примет участие в чемпионате мира, сообщает Olympic.kz.
Чемпионат мира по видам борьбы в 2021 году пройдет с 2 по 10 октября в Осло (Норвегия).
"Сейчас мы тренируемся в Алматинской области. Организовали прикидку, по итогам которой и определили состав спортсменов, которые отправятся на ЧМ. Призер Олимпиады Нурислам Санаев находится в отпуске. Даулету Ниязбекову сделали операцию. Через два месяца его снова осмотрят. Предстоит реабилитация.
Все борцы, кроме этих спортсменов, уже начали подготовку к чемпионату мира", - сказал Серикбаев.
Состав команды:
До 57 килограммов: Мейрамбек Картбай
До 61 килограмма: Адлан Аскаров
До 65 килограммов: Адиль Оспанов
До 70 килограммов: Сырбаз Талгат
До 74 килограммов: Нуркожа Кайпанов
До 79 килограммов: Болат Сакаев
До 86 килограммов: Азамат Даулетбеков
До 92 килограммов: Адилет Дауланбаев
До 97 килограммов: Алишер Ергали
До 125 килограммов: Олег Болтин
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